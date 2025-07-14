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HONOR открывает первый фирменный магазин в Азербайджане - ФОТО

First News Media16:15 - Сегодня
HONOR открывает первый фирменный магазин в Азербайджане - ФОТО

HONOR, мировой лидер в области интеллектуальных устройств и технологий на базе искусственного интеллекта, с гордостью объявляет об официальном открытии своего первого фирменного магазина HONOR в Азербайджане, которое состоялось 12 июля.

Новый магазин расположен на 1 этаже торгового центра 28 Mall в Баку и стал важной вехой в развитии бренда в регионе.

Церемонию открытия провели господин Цзин Си (Jing Xi), региональный директор HONOR в Азербайджане, и Арис Шихалиев, генеральный директор компании Irshad — розничного партнёра HONOR на местном рынке.

Новый магазин предлагает премиальный покупательский опыт, полностью соответствующий видению HONOR по предоставлению высококлассного сервиса и прямому доступу к продукции бренда.

«Открытие первого фирменного магазина HONOR в Азербайджане — это значимое событие для нас, — отметил господин Цзин Си. – Азербайджан является ключевым рынком в нашем регионе, и мы рады предложить клиентам новый магазин, который отражает премиальную суть бренда и обеспечивает прямой доступ к инновационным продуктам HONOR. Это открытие символизирует не только наш рост, но и нашу приверженность долгосрочным инвестициям и поддержке стремлений страны к цифровому будущему».

Арис Шихалиев, генеральный директор компании Irshad, также поделился своими мыслями по поводу открытия:

«Мы рассматриваем открытие этого магазина как стратегический шаг в укреплении позиций бренда HONOR в Азербайджане, особенно в таком динамичном рынке, как Баку. В качестве эксклюзивного партнёра HONOR мы стремимся способствовать росту продаж и укреплению узнаваемости бренда, а также донести инновации и высокое качество продуктов до ещё большего числа покупателей».

Новый фирменный магазин HONOR оформлен в современном и премиальном стиле, предлагая широкий ассортимент новейших продуктовых линеек бренда. Посетители смогут познакомиться с флагманскими сериями Magic, N и X, а также с последними новинками, включая AI-ориентированную серию HONOR 400, различные модели планшетов — в том числе поддерживающие клавиатуру и стилус, большой выбор ноутбуков, умных часов и аудиоустройств.

Детали открытия:

  • Дата: 12 июля 2025
  • Время: 10:00 – 22:00
  • Адрес: проспект Азадлыг, 15а/4, 28 Mall, 1 этаж, Баку, Азербайджан
  • График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Специальные предложения в честь открытия:

  • Эксклюзивная акция | 12–31 июля 2025
    Скидки при оплате наличными, беспроцентная рассрочка и отсутствие комиссий — действует только в новом фирменном магазине HONOR.
  • Подарочная кампания | 12–31 июля 2025
    Каждая покупка в период акции сопровождается подарочным боксом. Подарки зависят от суммы покупки:

· До 500 AZN: Подарочный бокс от HONOR

· От 500 до 1000 AZN: Подарочный бокс + HONOR Earbuds X7 Lite

· Свыше 1000 AZN: Подарочный бокс + HONOR Choice Watch 2i

Примечание: Мелкие аксессуары, а также новые модели HONOR 400 и HONOR 400 Pro не участвуют в данной акции.

  • Специальное предложение на HONOR 400 Series | 12–31 июля 2025
    При покупке моделей HONOR 400 или HONOR 400 Pro — эксклюзивный набор из двух подарков: HONOR Choice Watch 2i и HONOR Earbuds X7 Lite.

Розыгрыш призов в магазине | 12–20 июля 2025

  • Каждый посетитель магазина может принять участие в розыгрыше — без обязательной покупки. Призы:

· HONOR 400 Pro

· HONOR Choice Watch 2i

· HONOR Earbuds X7 Lite

Праздничное мероприятие

В день открытия на 4-м этаже 28 Mall состоялось праздничное мероприятие с живой музыкой, интерактивными играми, презентацией новинок и розыгрышами подарков — всё это создало яркую и запоминающуюся атмосферу.

Не упустите возможность посетить новый фирменный магазин HONOR, чтобы первыми познакомиться с последними AI-инновациями и воспользоваться эксклюзивными предложениями!

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