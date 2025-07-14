В Берлине начался суд над врачом, обвиняемым в убийстве 15 пациентов

В понедельник в Берлине начался судебный процесс над 40-летним немецким врачом, которого обвиняют в преднамеренном убийстве 15 пациентов, находившихся на паллиативной помощи.

Это дело уже называют одним из самых резонансных уголовных процессов в сфере медицины за последние десятилетия в Германии.

По версии прокуратуры, врач, работавший в службе сестринского ухода в столице, систематически вводил смертельную комбинацию препаратов своим тяжело больным пациентам в период с сентября 2021 года по июль 2023 года. Жертвами стали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 94 лет. Большинство из них умерли у себя дома.

Берлинская прокуратура выдвинула против подсудимого обвинения по 15 пунктам преднамеренного убийства, совершённого с «низменными мотивами». Если вина будет доказана, мужчине грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, а также пожизненный запрет на ведение медицинской практики.

По словам прокуроров, обвиняемый использовал анестетик и миорелаксант, которые парализовали дыхательную мускулатуру пациентов, вызывая остановку дыхания и быструю смерть. При этом, как утверждается, действия врача не согласовывались ни с пациентами, ни с их семьями. Изначально расследование касалось смерти четырёх пациентов, но по мере его развития число жертв выросло до пятнадцати. Следствие продолжалось более года, и новые улики указывали на однотипную схему введения препаратов, что вызвало подозрение в умышленности действий.

Мотив врача остаётся невыясненным. Несмотря на то, что все жертвы, упомянутые в обвинительном заключении, были тяжело больны, их смерть не была неизбежной. Расследование дальнейших предполагаемых случаев смерти продолжается.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова