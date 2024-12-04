Правозащитник Руфат Сафаров арестован

Рассмотрено ходатайство, представленное в суд следственным органом об аресте правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщает АПА, ходатайство было рассмотрено сегодня в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Айтекин Ибрагимовой.

Суд удовлетворил ходатайство. Решением суда в отношении Р.Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. В Бинагадинском районном управлении полиции ему было предъявлено обвинение по статьям УК 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом или с хулиганскими намерениями) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).