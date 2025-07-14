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На суде дал показания член ИГИЛ, задержанный СГБ при подготовке теракта в синагоге в Баку

21:01 - Сегодня
На суде дал показания член ИГИЛ, задержанный СГБ при подготовке теракта в синагоге в Баку

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке к террору в Азербайджане.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Для обеспечения участия свидетелей очередной процесс назначен на 4 августа.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией «ИГИЛ Хорасан», планировал теракт против «Бакинской синагоги горских евреев».

28 декабря прошлого года он подъехал к еврейской синагоге на машине и готовился совершить нападение на нее с «коктейлем Молотова» и другими предметами, которые планировал использовать в качестве оружия, но в этот момент был задержан сотрудниками СГБ.

В ходе операции у Абдуллы Алиева и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он хотел использовать в качестве оружия.

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