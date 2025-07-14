В суде показали видеокадры, на которых запечатлено, как армянские военные пытают азербайджанцев - ФОТО

Продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание состоялось в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Джамала Рамазанова и Анарa Рзаева (запасной судья — Гюнель Сямядова).

На заседании каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на понятный им язык, а также адвокаты для осуществления защиты.

В процессе приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные представители и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.