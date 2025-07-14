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Народный артист Заур Рзаев госпитнализирован

First News Media23:00 - 14 / 07 / 2025
Народный артист Заур Рзаев госпитнализирован

Народный артист Азербайджана Заур Рзаев госпитализирован в государственный таможенный госпиталь.

Об этом в Facebook сообщил депутат Рашад Махмудов.

«В настоящий момент Заур Рзаев проходит курс лечения в больнице. Для восстановления его здоровья мобилизованы все возможные ресурсы, при этом он окружён вниманием и заботой со стороны государства. Особую поддержку оказывает Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан ханум Алиевой.

Регулярная забота со стороны помощника президента Анара Алекперова, начальника медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхуна Мамедова, главного врача больницы Бахтияра Мусаева, а также всего медицинского персонала - яркое свидетельство того, какое значение придается искусству и его представителям.

Сегодня я навестил нашего уважаемого исполнителя и дал свои рекомендации по поводу дальнейшего лечения», - отметил депутат.

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