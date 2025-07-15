У Бейонсе украли невыпущенные треки прямо из машины
В США злоумышленник похитил жесткие диски с записями треков певицы Бейонсе.
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на управление полиции Атланты.
По информации источника, неизвестный проник в автомобиль, принадлежащий хореографу певицы.
Злоумышленник украл два чемодана, в которых находились конфиденциальные материалы Бейонсе, в том числе еще невыпущенные композиции и планы будущих выступлений.
Полиции удалось установить личность похитителя, суд уже выписал ордер на его арест, но задержать его пока не удалось. Сама Бейонсе сейчас находится в турне. Концерт в Атланте, где произошел инцидент прошел 14 июля. Оттуда она направилась в Лас-Вегас на следующее выступление.
Источник: Lenta.ru
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