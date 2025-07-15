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Начался суд над тиктокером по прозвищу «Roşka» – ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
Начался суд над тиктокером по прозвищу «Roşka» – ФОТО

Начался суд по уголовному делу задержанного полицией тиктокера Ровшана Сулейманова по прозвищу «Roşka».

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекберли были уточнены анкетные данные.

Адвокат Ровшана Сулейманова подал ходатайство об изменении меры пресечения, избранной в отношении его подзащитного. Он также ходатайствовал о добавлении в список судебных доказательств представленных защитой доказательств.

Адвокат Мирджалал Мурадлы выразил протест против передачи дела на рассмотрение и просил вернуть его следственному органу, проводившему расследование.

Ходатайства не были удовлетворены.

По решению суда уголовное дело передано на рассмотрение.

Рассмотрение назначено на 22 июля.

Отметим, что тиктокер Ровшан Сулейманов по прозвищу «Рошка» был задержан в январе этого года в результате оперативных мероприятий, проведенных полицией против пропаганды безнравственности в прямом эфире.

Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ему предъявлено обвинение по статье УК 234.1-1 (Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка крупной партии наркотиков или психотропных веществ без цели продажи).

Напомним, Ровшан Сулейманов ранее был приговорен к 45 суткам административного ареста.

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