​​​​​​​Тиктокер «Roşka» арестован на 4 месяца

Вновь арестован тиктокер Ровшан Сулейманов, известный под ником «Roşka».

Р.Сулейманов был задержан в результате операции полиции, направленной против пропаганды аморальности в прямых эфирах соцсетей, сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az.

На процессе, прошедшем под председательством судьи Солмаз Мустафаевой в Насиминском районном суде, в качестве меры пресечения в отношении Р.Сулейманова был избран арест на 4 месяца

Ему были предъявлены обвинения по статьям 234.4.3 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, перевозка, отправка или продажа наркотических средств и психотропных веществ).

Стоит отметить, что ранее он также был арестован на 45 суток.