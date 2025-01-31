Тиктокер «Roşka» арестован на 4 месяца
Вновь арестован тиктокер Ровшан Сулейманов, известный под ником «Roşka».
Р.Сулейманов был задержан в результате операции полиции, направленной против пропаганды аморальности в прямых эфирах соцсетей, сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az.
На процессе, прошедшем под председательством судьи Солмаз Мустафаевой в Насиминском районном суде, в качестве меры пресечения в отношении Р.Сулейманова был избран арест на 4 месяца
Ему были предъявлены обвинения по статьям 234.4.3 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, перевозка, отправка или продажа наркотических средств и психотропных веществ).
Стоит отметить, что ранее он также был арестован на 45 суток.
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