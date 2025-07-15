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МЧС предупреждает о возросшей опасности пожаров на освобожденных территориях в связи с жаркой погодой

First News Media10:10 - Сегодня
МЧС предупреждает о возросшей опасности пожаров на освобожденных территориях в связи с жаркой погодой

Учитывая опасность возникновения и быстрого распространения пожаров в связи с жаркой погодой, а также богатство лесного фонда, флоры и фауны на освобожденных территориях, даже небольшая неосторожность или безответственность в вопросах пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям, говорится в предупреждении МЧС.

В нем отмечается, что многочисленные заложенные на этих территориях мины еще больше осложняют тушение пожаров.

«С сожалением следует отметить, что, несмотря на проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям массовые разъяснительные работы, особенно в последние дни, на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов зафиксированы пожары на открытой местности и в лесных массивах, и только благодаря самоотверженности пожарных удалось не допустить их распространения и более серьёзных последствий.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам, проживающим и работающим на освобождённых территориях, а также направляющимся на эти территории с различными целями, с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие и засушливые летние месяцы, и тем самым бережно относиться к удивительной природе, фауне и флоре нашего Карабаха и Восточного Зангезура.

Так, на предприятиях и в организациях следует строго соблюдать противопожарный режим и не допускать ситуаций, которые могут привести к пожарам, дворы частных домов, фермерских хозяйств и промышленных предприятий следует периодически очищать от сухой травы и мусора, окурки или спички следует выбрасывать в мусорные баки только после их полного тушения, а материалы, пропитанные легковоспламеняющимися жидкостями, а также стеклянную тару и осколки стекла нельзя разбрасывать, костры на природе следует разжигать в специально отведенных местах или для этого следует выбирать место, не находящееся под деревьями, без сухой травы и кустарников, вокруг него не должно быть щепок, а окружающая трава должна быть очищена в радиусе 0,5-1 метра, при выходе с территории костер следует полностью потушить, залить его водой и засыпать землей. Механизмы сельскохозяйственной техники, используемой для заготовки зерна и сена, следует содержать в исправном состоянии, а эксплуатация неисправной техники на пахотных полях должна быть запрещена. Следует помнить, что разведение костров запрещено в ветреную погоду, а также в лесных массивах!» - говорится в обращении.

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