В Грузии депутат азербайджанского происхождения бросил чайник в оскорбившего его гражданина - ВИДЕО

В селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии произошел инцидент во время собрания в «Доме церемоний», где обсуждались насущные проблемы населенного пункта.

Как сообщает aktual.ge, во время встречи местный житель, заместитель директора общественной школы №4 Марнеули Ахмед Бабакишиев поднял вопросы инфраструктуры, дорог и проблем с питьевой водой.

Он возложил ответственность за нерешенные проблемы на депутата села Джейхуна Човдарова и представителя мэрии Марнеули Садреддина Талыбова.

По его словам, ни депутат, ни представитель мэрии не способны эффективно поднимать эти вопросы на заседаниях Марнеульского городского совета и не проявляют должной заботы о нуждах села.

Присутствовавшие на встрече Дж.Човдаров и представитель мэра С.Талыбов не согласились с обвинениями А.Бабакишиева и начали рассказывать о проделанной ими работе.

Дискуссия, проходившая в формате вопросов и ответов, накалилась, когда один из жителей села в резкой форме оскорбил Джейхуна Човдарова. В ответ депутат схватил стоявший на столе чайник и бросил его в обидчика.

После этого началась драка.