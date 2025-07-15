Латвия сделала невъездными на свою территорию еще 55 граждан Грузии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на латвийскую территорию.

О данном решении она сообщила на своей странице в соцсети X. Как и ранее, имена лиц, включенных в список, не разглашаются.

«Я приняла решение включить еще 55 граждан Грузии в список лиц, нежелательных для пребывания в Латвийской Республике, в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределенный срок», – написала Браже.

Отношения между правительством «Грузинской Мечты» и странами Балтии продолжают ухудшаться.

Латвия активно критикует парламентские выборы, которые прошли в Грузии осенью 2024 года, и призывает провести их заново, параллельно вводя санкции против грузинских чиновников.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.

В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей грузинской власти, включая премьера.

Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии.

Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16.

Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.

Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.

Источник: Sputnik Грузия