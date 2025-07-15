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Латвия сделала невъездными на свою территорию еще 55 граждан Грузии

First News Media13:00 - Сегодня
Латвия сделала невъездными на свою территорию еще 55 граждан Грузии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на латвийскую территорию.

О данном решении она сообщила на своей странице в соцсети X. Как и ранее, имена лиц, включенных в список, не разглашаются.

«Я приняла решение включить еще 55 граждан Грузии в список лиц, нежелательных для пребывания в Латвийской Республике, в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределенный срок», – написала Браже.

Отношения между правительством «Грузинской Мечты» и странами Балтии продолжают ухудшаться.

Латвия активно критикует парламентские выборы, которые прошли в Грузии осенью 2024 года, и призывает провести их заново, параллельно вводя санкции против грузинских чиновников.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.

В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей грузинской власти, включая премьера.

Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии.

Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16.

Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.

Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.

Источник: Sputnik Грузия

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