Какой будет погода в Азербайджане 16 июля?

По данным Национальной службы гидрометеорологии, 16 июля в Азербайджане ожидается преимущественно сухая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется. Будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит 22–26 градусов ночью и 34–39 градусов тепла днём.

Атмосферное давление будет ниже климатической нормы — 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью достигнет 65–75%, днём — 40–45%.

В регионах страны также в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха по регионам ночью составит 22–27 градусов, днём — 36–40 градусов тепла. В горных районах ночью будет 11–16, днём — 28–33 градуса.