Парламент Украины ратифицировал соглашение о создании спецтрибунала для России

Украинская Верховная Рада ратифицировала соглашение между с Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Стоит отметить, что устав спецтрибунала не содержит упоминаний о персональном иммунитете, что позволяет выдвигать обвинения даже действующему руководству России. Впрочем, вынесение приговора или заочное осуждение возможно только после отстранения от должностей.

Позже Зеленский объяснял, что для начала процесса создания спецтрибунала необходимо, чтобы Рада быстро ратифицировала соглашение.

Источник: РБК-Украина