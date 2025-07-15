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Ирландский турист просрочил визу и провёл 100 дней в тюрьме США

First News Media16:50 - Сегодня
Ирландский турист просрочил визу и провёл 100 дней в тюрьме США

Осенью прошлого года 35-летний Томас, технолог из Ирландии и отец троих детей, прибыл в Западную Вирджинию, чтобы навестить свою девушку.

Как и в предыдущие поездки в США, он воспользовался программой безвизового въезда (Visa Waiver Program), дающей гражданам дружественных стран право находиться в стране до 90 дней без получения визы.

Однако незначительное нарушение сроков пребывания в США обернулось для него многомесячным лишением свободы и пожизненным пятном на иммиграционной истории.

Согласно медицинской документации, Томас планировал вернуться в Ирландию в декабре, но не смог вылететь по состоянию здоровья. На тот момент его легальное пребывание в США почти истекало и до окончания 90-дневного срока оставалось всего три дня. Однако до вылета он был задержан после бытового конфликта с вызовом полиции. Несмотря на то, что инцидент не имел серьёзных последствий, он стал поводом для вмешательства Иммиграционной и таможенной полиции США.

Томаса арестовали и перевели в изолятор ICE, где он провёл почти 100 дней, перемещаясь между тремя учреждениями, при этом без ясного обвинения, даты освобождения или информации о процессе.

Важно отметить, что он сразу же согласился на депортацию и сотрудничал с властями. Однако, несмотря на это, его продолжали удерживать в условиях, близких к уголовному заключению.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что из-за нехватки мест в иммиграционных центрах Томаса временно перевели в федеральную тюрьму для уголовных преступников. Так или иначе, в марте Томаса депортировали обратно в Ирландию, но вместе с этим ему запретили въезд в США на ближайшие 10 лет. Этот случай стал ещё одним примером последствий ужесточённой иммиграционной политики, начавшей действовать после смены администрации в США.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова

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