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В Англии начался суд над мужчинами, уничтожившими «дерево Робин Гуда» - ФОТО

First News Media17:41 - Сегодня
В Англии начался суд над мужчинами, уничтожившими «дерево Робин Гуда» - ФОТО

Во вторник в Великобритании будет вынесен приговор двум мужчинам, обвинённым в преднамеренном уничтожении одного из самых известных деревьев страны - знаменитого клена, прозванного «Платан Гэп Три», который стоял у стены Адриана в графстве Нортумберленд более ста лет. Акт вандализма, совершённый в сентябре 2023 года, вызвал широкий общественный резонанс как в самой Великобритании, так и далеко за её пределами.

Клен был любим и туристами, и фотографами, и местными жителями. Он стал всемирно известным после появления в фильме «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером, вышедшем в 1991 году, и с тех пор оставался одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Англии.

На скамье подсудимых находятся 38-летний Дэниел Грэм и 31-летний Адам Каррутерс. В мае суд присяжных в Ньюкасле признал их виновными в умышленном уничтожении охраняемого объекта культурного наследия. Обоим теперь грозит до 10 лет тюремного заключения.

Согласно материалам дела, в ночь на 28 сентября 2023 года мужчины вооружились бензопилой и проделали 40-минутный путь на автомобиле до знаменитого участка стены Адриана. Далее, оставив машину, они прошли ещё около двух километров пешком по темноте, чтобы добраться до знаменитого дерева, растущего в живописной лощине между двумя холмами. Один из них снимал происходящее на видео, пока другой пилил ствол клена. Позже, как установило следствие, они взяли с собой кусок дерева «на память». После совершения преступления мужчины не скрывали содеянного, они выложили фото и видео в соцсети, что и помогло следствию быстро их идентифицировать. Однако уже в ходе расследования обвиняемые начали перекладывать вину друг на друга.

Во время слушаний в суде Адам Каррутерс цинично прокомментировал своё участие, заявив, что не понимает общественного негодования: «Это было просто дерево». Стоит отметить, что этот варварский поступок привёл не только к уничтожению одного из самых знаковых природных символов Британии, но и к повреждению стены Адриана - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, возведённого во времена Римской империи. Вал длиной 135 километров был построен между 122 и 127 годами нашей эры и до сих пор считается выдающимся памятником античного зодчества.

Источник: Independent

Джамиля Суджадинова

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