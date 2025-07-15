В Новосибирске отменили спектакли труппы из Азербайджана - ФОТО

Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене показов двух спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Уважаемые зрители! Показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в рамках федеральной программы «Большие гастроли» отменены», - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС. Показы спектаклей «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун» и «Гамлет» должны были состояться 28 и 29 сентября 2025 года соответственно.

Напомним, что ранее вследствие возникшей напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией в республике были отменены мероприятия с участием РФ.