Рада одобрила выход Украины из Оттавской конвенции

Верховная Рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада остановила действие конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. «За» - 299», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что парламент поручил Стефанчуку безотлагательно подписать документ.

Украинский парламентарий Роман Костенко 29 июня сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.