Рада снова продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Их продлили еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Продолжение военного положения поддержали 320 народных депутатов, а мобилизации - 304.

Таким образом, парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже в 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 июля. Теперь после решения Рады он должен подписать указанные законопроекты.

Впервые военное положение было введено в Украине в первый день полномасштабной войны - утром 24 февраля 2022 года на 30 суток.

В Украине военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Его действие предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Во время военного положения могут действовать такие ограничения и меры, как комендантский час, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничение свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны, привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, во время действия военного положения в Украине запрещено проводить выборы.

Источник: РБК-Украина