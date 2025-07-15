Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Д.Шмыгаля.

«Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!» - написал Шмыгаль.

Смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Вчера, 14 июля, президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение - она заменит на этом посту Шмыгаля.

Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом Украины в США.

В рамках реформ ожидается также объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.