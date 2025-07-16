Иреван обратился к компаниям дружественных стран для управления «Электросетями Армении»

Армения уже обратилась к ведущим иностранным компаниям из дружественных стран по вопросу будущего управления компанией «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну, после их национализации.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Ряду ведущих иностранных компаний из дружественных стран мы уже отправили запросы в связи с тем, что мы будем заинтересованы в сотрудничестве (в вопросе передачи управления «Электросетей Армении» - прим. ТАСС). И я считаю невозможным, что в этом сотрудничестве мы можем принять решения, в которых вовлечены такие страны, с которыми Армения не имеет дипломатических отношений, открытых границ и так далее», - сказал он на пресс-конференции, комментируя возможную передачу «Электросетей Армении» под управление частной иностранной компании, в том числе из Турции.

Источник: ТАСС