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​​​​​​​Поворотный момент внешнеполитического курса Армении: анализ выступления Никола Пашиняна

First News Media18:55 - Сегодня
​​​​​​​Поворотный момент внешнеполитического курса Армении: анализ выступления Никола Пашиняна

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Недавнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна ознаменовало собой важный этап в трансформации внешнеполитической стратегии страны.

Его заявления о взаимодействии с международными организациями, территориальной целостности и региональной безопасности свидетельствуют о радикальном пересмотре прежних союзов и о стремлении Армении к новой системе геополитических координат. Попробуем разобраться в ключевых тезисах выступления.

Вектор на Восток: вступление в ШОС как альтернатива традиционным альянсам

Пашинян объявил о подаче Арменией заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — региональную структуру, в которую входят такие государства, как Китай, Россия, Индия, Иран и другие. Это заявление не является случайным: ШОС воспринимается как один из немногих альтернативных геополитических центров силы, не завязанных напрямую на Запад или НАТО. ШОС традиционно фокусируется на вопросах безопасности, экономического сотрудничества и региональной стабильности.

Очевидно, что Армения видит в этой организации платформу, где можно отстаивать свои интересы вне контекста российской монополии в регионе. Интерес к ШОС совпадает с рядом внутренних и внешних изменений: на фоне снижения влияния России в регионе и её отвлечённости на войну в Украине, Армения ищет новые источники легитимности и поддержки, усиления собственной субъектности. Анализ выявляет также важный подтекст сказанного Пашиняном: вступление в ШОС - посылаемый другим международным игрокам (в том числе ЕС и США) сигнал, что Армения больше не привязана к одной внешнеполитической оси. Этот шаг демонстрирует ее попытку диверсифицировать внешнеполитические связи в условиях геополитической нестабильности, найти новые площадки для международного диалога.

Крах доверия к ОДКБ: новые акценты в системе безопасности Армении

Одним из наиболее откровенных моментов выступления стала резкая критика ОДКБ — военного альянса под эгидой России - в период инцидентов на границе с Азербайджаном в 2022 году. Пашинян описал, как, заявив о нарушении Азербайджаном границы Армении, они не получили ожидаемой поддержки. Более того, структура отказалась признать, что речь идёт о суверенной территории Армении, сославшись на "неясность границ". Парадоксально, но Пашинян упрекает организацию в том, что та отказалась четко определить, где проходит граница Армении — что, по сути, поставило под сомнение её территориальную целостность. Но почему границу Армении должна определять ОДКБ?

Эти события стали поворотным моментом в отношениях Армении с ОДКБ: Ереван перестал рассматривать организацию в качестве гаранта своей безопасности. Отказ ОДКБ вмешаться в 2022 году может рассматриваться как явный сигнал: даже союзники Армении — в том числе Россия — не готовы были идти на прямой конфликт с Азербайджаном, особенно в условиях тесного сотрудничества Баку с Анкарой, из-за страны, 30 лет оккупировавшей территорию соседнего государства.

Тогда Пашинян поставил вопрос: "Где красная линия?", подчеркивая, что Армения осталась без чётких гарантий безопасности. В этих условиях вступление в ШОС и сотрудничество с Западом становятся не просто альтернативами, а вопросом выживания.

Подобные заявления указывают на глубинный кризис доверия между Арменией и ОДКБ. Пашинян де-факто заявил о возможном выходе Армении из блока — впервые так чётко и недвусмысленно на высшем уровне. Также примечательно, что он в очередной раз признал территориальную целостность Азербайджана. Мы помним, что ранее подобное было немыслимо с армянской стороны без оговорок по Карабаху.

Переосмысление Карабахского конфликта

Пашинян откровенно признал, что Армения была настолько глубоко вовлечена в карабахскую проблему, что не имела пространства для манёвра. Однако именно это, по его словам, вынудило пересмотреть прежнюю политику и признать территориальные реалии, в том числе – в координации с властями Нагорного Карабаха.

Одним из наиболее политически чувствительных моментов стало заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Армении в совокупности с признанием территориальной целостности соседей. Армения не может требовать уважения к своей целостности, не признавая аналогичного права за соседями. Это означает де-факто признание ранее оккупированных территорий, в том числе и Карабаха, частью Азербайджана, что противоречит прежним подходам армянской политики на протяжении десятилетий.

Пашинян объяснил, что с 2018 года страна оказалась "втянута" в карабахскую ловушку, выхода из которой не существовало без болезненного компромисса. Он также признал ошибкой то, что не заявил о территориальной целостности Армении раньше. На наш взгляд, это признание говорит о глубоком пересмотре политики и ответственности за прежние просчёты. Этот шаг открывает возможности для мира, но одновременно вызывет сильнейшее сопротивление внутри страны, особенно среди патриотически настроенных групп и диаспоры.

Премьер-министр подчеркнул стремление к долгосрочному миру с Азербайджаном, отметив, что правительство будет продолжать работу над этим процессом, несмотря на все трудности. Он подчёркивает, что мир — это не просто дипломатическая формула, а необходимое условие для развития и безопасности Армении. Важно, что Пашинян рассчитывает на поддержку армянского общества, предполагая, что армяне устали от войны и хотят стабильности. Но сохраняется риск раскола общества, особенно в условиях отсутствия чёткого консенсуса по итогам карабахской войны. Безусловно, отказ от реваншистских настроений и переход к дипломатии — шаг прагматичный, но он требует длительного периода адаптации внутри страны.

Таким образом, подводя итоги размышлениям, мы можем сказать, что выступление Никола Пашиняна стало не просто отчётом о текущей ситуации, а явилось это программным документом для Армении, в котором премьер ясно обозначил новые принципы внешней политики: 1) отказ от односторонней зависимости от России и переход к многовекторной модели; 2) признание территориальных реалий и стремление к долгосрочному миру; 3) укрепление субъектности во внешней политике; 4) активное вовлечение в альтернативные международные организации (ШОС) и сотрудничество с Западом.

Премьер-министр предлагает реализм вместо идеологизированных подходов, прагматизм - вместо иллюзий. Удастся ли ему убедить общество в правильности такого курса - покажет время.

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