АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Можно ли подарить свою квартиру одному ребенку без разрешения другого ребенка?

1news.az продолжает рубрику «Адвокат на связи», в рамках которой адвокат Лейла Акперова рассказывает о законах Азербайджанской Республики простым и доступным языком.

Напомним, что целью рубрики является повышение юридической грамотности населения, которая необходима каждому человеку для того, чтобы знать свои права и не дать себя обмануть.

Акперова Лейла Микаил гызы окончила юридический факультет Бакинского государственного университета с отличием. В юридической сфере обладает 10-летним профессиональным опытом. Работала в качестве юриста в различных банках, страховых компаниях и государственных учреждениях. Специализируется в основном в области коммерческого, корпоративного и договорного права. Тем не менее в качестве адвоката Лейла Акперова также предоставляет юридические услуги по семейным спорам, наследственным, миграционным, жилищным и др. вопросам гражданам Азербайджана и иностранцам, представляет их интересы в судах Азербайджанской Республики. Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками, осуществляет свою юридическую деятельность на этих языках. На данный момент является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

На этот раз Лейла Акперова разбирает запрос от подписчика.

ВОПРОС: Может ли, к примеру, родитель подарить свою квартиру дочери без разрешения сына или наоборот?

ОТВЕТ: Вы можете подарить квартиру своему ребенку без разрешения другого, но лишь в том случае, если другой ребенок, в данном случае, если это, к примеру, сын, НЕ прописан в этой же самой квартире.

Другими словами, если другой ребенок старше 18 лет, и он прописан в этой же квартире, которую Вы собираетесь подарить, то без его согласия оформить дарственную не получится.

Как подарить свою квартиру без разрешения другого ребенка?

Что же можно сделать в таком случае? Как можно подарить либо продать свою квартиру и вообще проводить другие операции с этой квартирой без разрешения прописанного в нем совершеннолетнего ребенка?

На данный момент единственным целесообразным выходом из такой ситуации является выписать этого ребенка из квартиры.

Конечно, же, во многих случаях, дети дабы не потерять прав на квартиру, не будут добровольно выписываться. И в таком случае остается лишь выписать их в судебном порядке.

А вопросы, как выписать, с предоставлением компенсации либо без компенсации зависят исключительно от обстоятельств конкретного дела.

C уважением,

Адвокат Лейла Акберова

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