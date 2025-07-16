Проармянский сенатор в центре нового скандала: Трамп обвиняет Адама Шиффа в ипотечном мошенничестве

«Жулик, мошенник, аферист» - именно такими эпитетами «наградил» президент США Дональд Трамп своего давнего политического противника, сенатора-демократа Адама Шиффа.

Армянский лоббист, ярый азербайджанофоб и один из самых одиозных представителей американского политического истеблишмента, Адам Шифф вновь оказался в эпицентре громкого скандала, попав под пристальное внимание президента Трампа.

Речь идет о схеме ипотечного мошенничества, в участии в которой американские финансовые службы подозревают сенатора Шиффа.

«Я всегда подозревал, что Скользкий Адам Шифф - аферист. И теперь я узнаю, что Финансовое подразделение по борьбе с преступлениями Fannie Mae пришло к выводу, что Адам Шифф участвует в устойчивой схеме возможного ипотечного мошенничества», - написал он во вторник в социальной медиа-платформе Truth Social.

«Адам Шифф указал, что его основное место жительства было в Мэриленде, чтобы получить ипотеку более дешевую ипотеку и обмануть Америку, хотя он обязан жить в Калифорнии, потому что он конгрессмен от Калифорнии».

Трамп заявил: «Я всегда знал, что Адам Шифф - мошенник. Мошенничество началось с рефинансирования его недвижимости в Мэриленде 6 февраля 2009 года и продолжалось до тех пор, пока эта недвижимость не была официально обозначена как второе жильё 13 октября 2020 года».

«Ипотечное мошенничество - это очень серьезно, и жулик Шифф (теперь уже сенатор) должен быть привлечен к ответственности», - написал Трамп.

Это не первые обвинения Трампа в адрес Адама Шиффа. Нынешний хозяин Белого дома неоднократно выражал сомнения в честности Шиффа, подчеркивая его неэффективность как политика и намекая на его коррупционную деятельность еще до того, как тот получил место в Сенате.

Так, еще в начале прошлого года, когда Шифф только баллотировался в Сенат США, Трамп заявил: «Слизняк Адам Шифф - настоящее ничтожество в истории американской политики - баллотируется в Сенат США от Калифорнии - штата, для которого он не сделал ничего, кроме того, что повысил уровень преступности, разрушил все, позволив миллионам нелегальных мигрантов попасть сюда, продвигал новую зеленую аферу и мандаты на все электромобили, увековечил кризис бездомных, сократил расходы на полицию, плохо обращался с нашими военными и ветеранами и прекратил свободный приток воды в штат с севера». «Калифорнийцев обманули! Сделаем Америку снова великой!», добавил Трамп.

Критика в сторону Шиффа звучит не только из уст политических оппонентов - на противоречия между его публичной риторикой и реальными действиями обращали внимание известные СМИ. И скандал с недвижимостью - это лишь верхушка айсберга. На фоне громких обвинений всплывают и другие эпизоды политической карьеры Шиффа: от закулисных договоренностей с лоббистскими группами до щедрых субсидий, которые по удивительному совпадению оказывались в руках его доноров.

Одним из наиболее показательных примеров в этом контексте стало расследование издания Politico от 2023 года. В нем под сомнение ставится образ Шиффа как борца за справедливость и защитника социальных программ, а также раскрываются его связи с лоббистами и частными компаниями, щедро финансировавшими его политическую карьеру.

Разоблачая участие Шиффа в спорных финансовых и политических схемах, издание отмечало, что политик беззастенчиво рекламирует свою приверженность поддержке наиболее уязвимых американцев, например, программы помощи бездомным и наркозависимым. Но это неполная и потенциально вводящая в заблуждение информация о достижениях в области целевых ассигнований из бюджета. При более внимательном изучении вопроса становится ясно, что в начале своей карьеры Шифф обеспечил щедрые ассигнования из казны корпоративным бенефициариям, в том числе получателями были крупные спонсоры его политических кампаний.

«Помимо денег на помощь бездомным и лечение от наркозависимости, Шифф также направил бюджетные миллионы в коммерческие корпорации. При этом собрал десятки тысяч долларов для своих избирательных кампаний в Палату представителей от руководителей этих корпораций и людей, связанных с ними», - подчеркнуло издание.

Среди получателей целевого финансирования Шиффа - миллионные отчисления в пользу базирующихся в его округе оборонных компаний Smiths Detection и Phasebridge Inc.: «В период с 2003 по 2006 год он выделил 6 миллионов долларов Smiths Detection на закупку военных датчиков, а в 2004 году выделил ещё 3 миллиона долларов Phasebridge, которая разрабатывала систему распределения радиочастот для ВМС».

Smiths Detection и Phasebridge наняли PMA Group - лоббистскую фирму, основанную и принадлежащую Полу Мальоккетти. В период с 2004 по 2008 год Шифф получил $8500 в виде пожертвований от PMA Group PAC и двух членов семьи Мальоккетти - его сына и дочери. В 2011 году Пол Мальоккетти был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за внесение сотен тысяч долларов незаконных пожертвований на избирательную кампанию в период с 2003 по 2008 год - одна из крупнейших схем по уклонению от лимитов пожертвований, когда-либо раскрытых. Его сын Марк Мальокетти был приговорен к 14 дням тюремного заключения. В своей кампании Шифф преуменьшил ранее неизвестную связь с Мальоккетти и другими пожертвованиями, которые он получал от компаний, для которых он добивался целевого финансирования, заявив, что «общественность доверяет ему».

Помимо средств, собранных PMA Group, Шифф также получал пожертвования от других компаний, для которых он обеспечивал целевое финансирование. В 2008 финансовом году Шифф направил почти треть своих целевых фондов коммерческим компаниям, управляемым спонсорами предвыборной кампании.

Имя Шиффа не фигурировало в судебных делах Мальоккетти. Но его послужной список в данном вопросе напоминает, что, даже позиционируя себя как борца, сражающегося на передовой за демократию, конгрессмен годами придерживался двухпартийных вашингтонских традиций - тихих закулисных компромиссов.

На фото: Пожертвования, осуществленные при посредничестве лоббистской группы PMA Group и ее партнеров

Все эти факты рисуют характерный портрет политика, который десятилетиями прикрывался лозунгами о социальной справедливости, но действовал в лучших традициях политического закулисья.

Неудивительно, что именно такой человек оказался удобной фигурой влияния для армянской диаспоры, которая, зная склонность Шиффа к сомнительным схемам и политическим манипуляциям, поддерживает его практически на всех этапах карьеры. Эта поддержка представляет собой стратегическое вложение в активного поборника интересов армянства - за счет систематической лживой дискредитации Азербайджана. Щедрое финансированием избирательных кампаний Шиффа армянской диаспорой и обеспечение ею стабильной электоральной поддержки во многом объясняют откровенную предвзятость в заявлениях и инициативах Шиффа.

Будучи одним из наиболее заметных проводников армянских интересов в американской политике, Адам Шифф на протяжении всей своей карьеры последовательно лоббировал признание Соединенными Штатами так называемого «геноцида армян», выступал против территориальной целостности Азербайджана и пытался оказывать давление на американские институты с целью ослабления сотрудничества США с Баку.

В этой связи показательна статья «Встать на защиту истинного союзника США» известного политического обозревателя, учредителя и руководителя Дипломатического центра Дона Грация Рэйчел Авраам, опубликованную в прошлом году на сайте Ассоциации внешней политики со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Автор отмечает, что США, воюя в Афганистане, а также уходя оттуда, всегда ощущали поддержку и помощь Азербайджана. Обычно за такое добро США выражают признательность своим союзникам. К тому же если этот союзник протягивает руку помощи энергетической безопасности Европы, в то время, как в Украине идет война: «Однако член Демократической партии Адам Шифф, избранный в Палату представителей от Калифорнии, не ценит все то, что Азербайджан сделал для США и Европы. Hе считаясь даже с такой американской ценностью, как проявление уважения к союзникам, он думает о том, как бы в день выборов получить голоса армян».

Отмечается, что Шифф представил Конгрессу законопроект, берущий на прицел принадлежащие Азербайджану активы и преследующий целью передать их армянам, переселившимся во время Второй Карабахской войны и последующих военных операций. «Тем самым он продемонстрировал, что ценит голоса армянских избирателей больше национальных интересов Америки», - подчеркивается в материале. Призвав американцев осудить Адама Шиффа за нападки на Азербайджан, являющегося союзником США в борьбе с терроризмом, политолог отмечает: «Было бы хорошо, если бы США, желающие получить голоса армян в Калифорнии, не отталкивали от себя союзников, поддерживавших в прошлом Америку. Ведь национальные интересы Америки должны быть превыше любого лобби».

Чтобы понять, насколько сильно Шифф связан с армянством, достаточно вспомнить и его награждение в 2011-ом и 2021 году государственными наградами Армении «за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских дружественных отношений».

Как видно, личные и политические интересы таких одиозных фигур, как Адам Шифф, Роберт Менендес, Фрэнк Паллоне, Чак Шумер и иже с ними настолько тесно переплелись с целями армянского лобби, что сформировали прочный и взаимовыгодный союз. Истории этих нечистоплотных политиканов - это наглядный пример торговли влиянием, когда за громкой риторикой скрывается обыкновенная продажность.