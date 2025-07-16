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Южная Корея разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водородном топливе

First News Media21:22 - 16 / 07 / 2025
Южная Корея разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водородном топливе

Южнокорейская компания Hyundai Rotem официально приступила к разработке основного боевого танка нового поколения K3, сообщает Interesting Engineering.

Проект реализуется совместно с Агентством по развитию обороны (ADD) и Агентством по технологиям и качеству в оборонной сфере.

K3 станет первым в мире бесшумным танком на водородном топливе и позиционируется как глубокая модернизация модели K2 Black Panther. Производство планируется начать в 2040 году. По оценке экспертов, проект уже называют одной из самых амбициозных оборонных инициатив Южной Кореи.

Новый танк будет гибридным: ранние версии оснастят двухмодовой водородно-дизельной системой с переходом на водородный вариант в дальнейшем. Такая технология обеспечит снижение заметности для инфракрасных и акустических датчиков, а также увеличит мобильность и автономность.

K3 получит 130-мм гладкоствольную пушку на беспилотной башне, систему с ИИ для автономного отслеживания и поражения целей, управляемые противотанковые ракеты с дальностью до 8 км, дистанционную боевую станцию с калибрами от 12,7 мм до 30 мм

В целях защиты экипажа предусмотрен низкопрофильный корпус и бронированная капсула, изолированная от зоны хранения боеприпасов. Экипаж — три человека: водитель, наводчик и командир.

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