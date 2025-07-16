Администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к правительству Израиля с просьбой остановить удары по территории Сирии, сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить атаки в Сирии», — говорится в сообщении телеканала.

Американский высокопоставленный чиновник также сообщил телеканалу, что американские власти также призвали стороны конфликта перейти к диалогу с целью снижения регионального напряжения.