Бронзовый призер Олимпиады из Норвегии погиб в результате удара молнии

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудун Грёнвольд погиб в результате удара молнии.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на жену спортсмена.

Грёнвольду было 49 лет.

«Эудун, моя большая любовь и мой лучший друг на протяжении 20 лет... сегодня ты покинул нас. То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже. Несмотря на то что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты скончался от полученных травм прошлой ночью», — написала Кристин Тандберг Хаугсья в Facebook.