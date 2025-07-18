Netflix впервые использует ИИ для экономии бюджета

Netflix заявил о первом в своей истории использовании генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания финальных визуальных эффектов в оригинальном сериале.

По словам соисполнительного директора компании Теда Сарандоса, технология была задействована в аргентинском научно-фантастическом проекте «Вечные» для создания сцены обрушения здания в Буэнос-Айресе.

Сарандос отметил, что благодаря генеративному ИИ съемочной группе удалось завершить сложную визуальную последовательность в десять раз быстрее и значительно дешевле, чем при использовании традиционных методов компьютерной графики. Это, по его словам, стало ключевым фактором для завершения проекта с ограниченным бюджетом.

«Эта стоимость была бы просто неподъемной для шоу с таким бюджетом», - подчеркнул Сарандос.

Использование генеративного ИИ в киноиндустрии остается темой острых дискуссий. Критики утверждают, что такие технологии могут использовать материалы, созданные людьми, без их согласия, а также потенциально угрожают рабочим местам специалистов в области визуальных эффектов, аниматоров и других творческих профессий.

Напомним, что искусственный интеллект стал одной из главных тем забастовок в Голливуде в 2023 году. Тогда Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) добивалась введения более строгих ограничений на использование ИИ в индустрии развлечений. Спустя три месяца протестов стороны достигли договорённостей, однако споры вокруг этики применения ИИ продолжаются.

Некоторые представители отрасли уже осудили Netflix за это решение, заявив, что массовое внедрение генеративного ИИ в производство контента может обесценить труд художников и специалистов по спецэффектам.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова