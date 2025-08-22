 Мошенники распространяют в соцсетях от имени Temu обещания о фальшивом заработке | 1news.az | Новости
Общество

Мошенники распространяют в соцсетях от имени Temu обещания о фальшивом заработке

First News Media18:30 - Сегодня
В различных социальных сетях распространяется ложная реклама от имени платформы для онлайн-покупок Temu.

Об этом информацию распространила Служба электронной безопасности.

Согласно информации, мошенники под видом предложения о работе обманывают граждан, перенаправляя их по подозрительным ссылкам. На этих ссылках требуется регистрация, после чего пользователям предлагают выполнять простые задания и обещают высокий доход в обмен на определенные платежи.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть внимательными в подобных ситуациях, обеспечивать безопасность своих персональных данных и при столкновении с любой кампанией проверять информацию только из официальных источников.

