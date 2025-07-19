Президент: Азербайджан - страна, развивающая зеленую энергетику

СОР29 был событием года в Азербайджане, а количество людей, которые прибыли в Азербайджан на это мероприятие, демонстрирует его значимость.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Он подчеркнул, что Азербайджан активно развивает зеленую энергетику, используя газ и водные ресурсы для выработки электричества.

«Мы не являемся крупнейшим источником выбросов углерода, как вы можете себе представить. Но наша основная повестка дня и то, что мы пытаемся сделать для налаживания связей, для достижения взаимопонимания между различными участниками, были должным образом оценены Организацией Объединенных Наций и многими международными участниками. Поэтому, что касается нас, мы будем и впредь привержены нашей «зеленой» повестке дня», - сказал глава государства.

Источник: Report