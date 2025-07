Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией из Шуши.

«Замечательная прогулка и пробежка по вдохновляющему городу Шуша перед началом Глобального медиафорума», — говорится в публикации.

Before #ShushaGlobalMediaForum nice walk and jogging in inspirational city of Shusha. pic.twitter.com/t8scMZb76F — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 20, 2025