Готовится самый масштабный со времени основания ШОС саммит: что обсудят участники

Саммит в Тяньцзине (Китай) станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

В этом году заседание Совета глав государств-членов ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

В нем примут участие более 20 глав государств, а также руководители 10 международных организаций.

«Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов, связанных с углублением сотрудничества, и привлекает большое внимание международного сообщества», – отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, лидеры ШОС обсудят на саммите вопросы безопасности, включая ускорение создания специализированных центров по борьбе с терроризмом.

Речь, в частности, пойдет об «ускорении создания четырех специализированных центров по борьбе с терроризмом, борьбе с наркоторговлей, обеспечению информационной безопасности и обеспечению безопасности границ в целях повышения способности ШОС противостоять угрозам и вызовам безопасности, включая борьбу с «тремя силами зла» («тремя силами зла» в Китае называют терроризм, экстремизм и сепаратизм – ред.), борьбу с трансграничной организованной преступностью и обеспечение информационной безопасности.

«По конкретным темам стороны проведут углубленные обсуждения в таких областях, как безопасность, торговля, научно-технические инновации», – добавил посол.

Как отметил китайский дипломат, двери ШОС открыты для новых членов, в будущем возможно ее дальнейшее расширение.

«В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития», – отметил дипломат.

Он отметил при этом, что расширение ШОС, «хотя и усиливает общую мощь и региональное влияние организации, никогда не было ее целенаправленной задачей, а явилось естественным результатом развития».

«Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в "большую семью ШОС" войдут новые члены», – сказал посол.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.