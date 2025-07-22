Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Азербайджан передал Следственному комитету России доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом Report заявил генпрокурор Азербайджана Камран Алиев.

Он подчеркнул, что Следственный комитет России проводит отдельное расследование фактов пыток азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

«Мы возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении азербайджанцев. Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — заявил Камран Алиев.

Глава ведомства подчеркнул, что Азербайджан продолжает следственные действия по этим делам и передал все собранные доказательства Следственному комитету России. «Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты», — добавил генпрокурор.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила рейды на дома азербайджанцев в Екатеринбурге.

В ходе них были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия.

В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся.

Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе «убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом»; «убийство двух или более лиц»; «превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.