В Азербайджане знакомство в TikTok закончилось шантажом 

В Азербайджане вынесен приговор мужчине, который вымогал деньги у замужней женщины, угрожая рассказать ее супругу и родственникам об их тайной связи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел в одном из районов страны.

Согласно материалам дела, заместитель директора одной из школ по хозяйственной части Нигяр Самедова (имя изменено — прим. ред.) познакомилась в социальной сети TikTok с 35-летним Рустамом Рзаевым. Впоследствии между ними завязались романтические отношения.

Женщина, состоявшая в браке и воспитывавшая двоих детей, за время отношений передала мужчине 2 940 манатов. Однако после того, как Рзаев предложил ей вступить в интимную связь, Самедова решила прекратить общение.

После этого мужчина начал угрожать ей разоблачением. Он заявил, что расскажет о характере их отношений ее мужу, родственникам и коллегам по работе, если женщина не выплатит ему 4 917 манатов.

Несмотря на просьбы Самедовой урегулировать ситуацию мирным путем и прекратить отношения без огласки, Рзаев продолжил настаивать на передаче денег. В итоге женщина выплатила ему требуемую сумму.

Впоследствии мужчина был задержан правоохранительными органами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 182.1 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство путем угроз).

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину и выразил сожаление о содеянном. Также он сообщил, что является ветераном Второй Карабахской войны.

Самедова заявила, что не примирилась с обвиняемым, а причиненный ей материальный ущерб так и не был возмещен.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил Рустама Рзаева к четырем годам лишения свободы.