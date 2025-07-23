EAPCA жестко осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии

Евро-Атлантический Партнерский Совет Азербайджанцев (EAPCA) решительно отверг и выразил протест против односторонней и предвзятой резолюции, принятой Палатой представителей Бельгии 17 июля в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении EAPCA.

В заявлении подчеркивается, что принятая резолюция не только противоречит основополагающим нормам международного права, в частности принципам государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела, но и подрывает усилия по обеспечению мира, безопасности и сотрудничества в регионе Южного Кавказа:

«С сожалением отмечаем, что резолюция основана на необъективной, односторонней и манипулятивной информации, в результате чего искажается легитимная и соответствующая международному праву позиция Азербайджанской Республики. Подобный подход подрывает конструктивные усилия по установлению устойчивого мира в регионе и отражает одностороннюю политическую предвзятость. Как Евро-Атлантический Партнерский Совет Азербайджанцев, мы призываем парламент Бельгии проявить ответственность и объективность, способствуя укреплению мира и взаимного доверия на Южном Кавказе», — говорится в заявлении EAPCA.

Организация также выразила полную поддержку усилиям Азербайджанского государства, направленным на достижение мира и стабильности в регионе:

«Призываем международное сообщество занять сбалансированную позицию по этому вопросу. Как диаспорская структура, действующая в Евро-Атлантическом пространстве, мы и впредь будем отстаивать суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы Азербайджана на международных площадках».