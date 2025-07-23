От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

В ряде аккаунтов в социальных сетях от имени ряда государственных деятелей Азербайджанской Республики распространены подготовленные с использованием технологий «deep fake» и не соответствующие действительности заявления.

Об этом сообщили в Агентстве развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA).

Сообщается, что эти поддельные видеокадры, созданные определенными кругами с помощью искусственного интеллекта, являются примером грубой манипуляции информацией, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

В Агентстве призвали общество доверять информации, предоставляемой официальными источниками, получать информацию, выражающую официальную позицию государства, от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны: "Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда демонстрировать принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность в условиях расширения тенденции создания контента с использованием технологий «deep fake», фальшивых и ложных информационных кампаний".