 TƏBİB прокомментировал состояние отравившихся в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

TƏBİB прокомментировал состояние отравившихся в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
TƏBİB прокомментировал состояние отравившихся в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

Люди, госпитализированные с отравлением в Кюрдамире, выписаны домой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана).

Отмечено, что 23 июля около 02:40 восемь человек (четверо мужчин и четверо женщин) были госпитализированы в Центральную районную больницу Кюрдамира с подозрением на отравление.

По информации, всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, и они были выписаны для амбулаторного лечения.

08:30

В Кюрдамирском районе зафиксировано массовое отравление.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Джейли.

После совместного обеда несколько жителей села почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Они были срочно доставлены бригадой скорой помощи в Центральную районную больницу Кюрдамира.

Восьмерым пострадавшим, включая двух детей: Халилову Али Джошгун оглы, 2020 года рождения, Халилову Омару Джошгун оглы (2013), Шукуровой Асуде Ашраф кызы (1986), Шукурову Фамилу Хабиль оглы (1997), Шукуровой Шамаме Аждар гызы (1974), Шукуровой Шабнам Габил гызы (2008), Шукуровой Шалале Хабил гызы (1994) и Шукурову Габилу Исгандер оглы (1977) оказана первичная медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

Отметим, что несколько дней назад в селе Хырдапай Кюрдамирского района на торжестве по случаю проводов в армию отравились 24 человека. Шестеро из них были несовершеннолетними.

Поделиться:
512

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

Спорт

Формула 1 Гран-При Азербайджана: Обратный Отсчет Начался – До Гонки Всего 2 Месяца!

Политика

Баку и Анкара обсудили развитие военных связей - ФОТО

Общество

В Кяльбаджаре скончался военнослужащий Азербайджанской армии

Общество

Трехлетний ребенок умер в день плановой операции, семья обвиняет врачей - ВИДЕО

Кадры спасения водителя, зажатого в грузовике в результате ДТП - ВИДЕО

В Кяльбаджаре скончался военнослужащий Азербайджанской армии

Изменения в законе помогут оформить незарегистрированные дома - ПОДРОБНОСТИ

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Легендарный бакинский рынок теперь называется «Riko»

Родители утонувших на пляже в Новханы подростков: Они поели, немного выпили и решили искупаться - ОБНОВЛЕНО

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трехлетний ребенок умер в день плановой операции, семья обвиняет врачей - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Глава ЦБА Азербайджана раскрыл размер стратегических валютных резервов

Сегодня, 12:05

Формула 1 Гран-При Азербайджана: Обратный Отсчет Начался – До Гонки Всего 2 Месяца!

Сегодня, 12:00

Талех Кязимов раскрыл новые данные по инфляции и обменному курсу

Сегодня, 11:55

Карапетян выиграл дело о национализации «Электросети» в международном суде

Сегодня, 11:53

Кадры спасения водителя, зажатого в грузовике в результате ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Баку и Анкара обсудили развитие военных связей - ФОТО

Сегодня, 11:40

В Кяльбаджаре скончался военнослужащий Азербайджанской армии

Сегодня, 11:35

Изменения в законе помогут оформить незарегистрированные дома - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

Сегодня, 11:20

Центробанк Азербайджана обновил прогноз инфляции на 2025-2026 годы

Сегодня, 11:05

TƏBİB прокомментировал состояние отравившихся в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:00

«Киновечера на бульваре» - новый проект для жителей Баку и туристов - ФОТО

Сегодня, 10:55

Французские спецслужбы проводили тайные встречи в созданной ими в Баку ассоциации для развлечений - СУД

Сегодня, 10:50

Обезьянка в ржавой клетке: Новый случай жестокости к животным - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями

Сегодня, 10:35

Установлена личность ранившего двух братьев в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:28

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Сегодня, 10:13

В Клиническом медицинском центре успешно проведена ещё одна сложная хирургическая операция - ФОТО

Сегодня, 09:58

В Турции в связи с лесными пожарами задержаны 23, арестованы 4 человека

Сегодня, 09:50
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45