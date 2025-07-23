TƏBİB прокомментировал состояние отравившихся в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

Люди, госпитализированные с отравлением в Кюрдамире, выписаны домой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана).

Отмечено, что 23 июля около 02:40 восемь человек (четверо мужчин и четверо женщин) были госпитализированы в Центральную районную больницу Кюрдамира с подозрением на отравление.

По информации, всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, и они были выписаны для амбулаторного лечения.

08:30

В Кюрдамирском районе зафиксировано массовое отравление.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Джейли.

После совместного обеда несколько жителей села почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Они были срочно доставлены бригадой скорой помощи в Центральную районную больницу Кюрдамира.

Восьмерым пострадавшим, включая двух детей: Халилову Али Джошгун оглы, 2020 года рождения, Халилову Омару Джошгун оглы (2013), Шукуровой Асуде Ашраф кызы (1986), Шукурову Фамилу Хабиль оглы (1997), Шукуровой Шамаме Аждар гызы (1974), Шукуровой Шабнам Габил гызы (2008), Шукуровой Шалале Хабил гызы (1994) и Шукурову Габилу Исгандер оглы (1977) оказана первичная медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

Отметим, что несколько дней назад в селе Хырдапай Кюрдамирского района на торжестве по случаю проводов в армию отравились 24 человека. Шестеро из них были несовершеннолетними.