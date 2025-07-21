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Массовое отравление на торжестве по случаю проводов в армию: стали известны подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:00 - Сегодня
Массовое отравление на торжестве по случаю проводов в армию: стали известны подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности массового отравления, произошедшего в Кюрдамире.

Как передает Xəzər TV, по словам родственников пострадавших, банкет в ресторане был организован по случаю проводов на военную службу.

Позже некоторые участники торжества почувствовали себя плохо и были немедленно доставлены машинами скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Подробнее - в сюжете:

2025/07/20 13:00

В Кюрдамирском районе число пострадавших от пищевого отравления достигло 24 человек.

Об этом Report сообщили в TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Отмечается, что среди отравившихся 6 детей, 14 женщин и 10 мужчин.

В настоящее время все пациенты отпущены домой для амбулаторного лечения.

Ранее Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) сообщило Report, что вместе с соответствующими структурами ведет расследование для выяснения причин происшествия в ресторане "Нафталан", деятельность которого была ограничена.

08:55

В одном из центров отдыха Кюрдамира произошло массовое отравление.

Во время мероприятия более 10 гостей почувствовали недомогание после приема пищи, предварительно они отравились пищей.

Посетителей с симптомами отравления доставили машинами скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Все госпитализированные являются жителями Кюрдамирского района.

В стационар помещены:

Салимли Умуд Илькин оглу - 2010 года рождения

Ширалиева Фируза Шахталы гызы - 1992 года рождения

Ширалиева Айдан Мамед гызы - 2009 года рождения

Мамедова Кёнюль Ильгар гызы - 1992 года рождения

Оруджева Саадат Мехраб гызы - 2002 года рождения

Шамиев Мубариз Аннагы оглу - 1979 года рождения

Шамиева Самира Гара гызы - 1983 года рождения

Мамедов Рамиль Мохкам оглу - 1986 года рождения

Шамиев Умид Мубариз оглу - 2002 года рождения

Шамиева Хатун Мубариз гызы - 2006 года рождения

Аскерли Гурбан Низами оглу - 2010 года рождения

Султанлы Сехрая Интигам гызы - 2015 года рождения.

По факту ведутся проверки.

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