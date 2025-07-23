На каких улицах Баку 23 июля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".