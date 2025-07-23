В море в поселке Бузовна утонул мужчина

В поселке Бузовна Хазарского района города Баку в море утонул человек.

Информация об этом поступила на горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Тело утонувшего было найдено в неконтролируемой зоне примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта и извлечено спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, затем передано по назначению.