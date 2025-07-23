 В море в поселке Бузовна утонул мужчина | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В море в поселке Бузовна утонул мужчина

First News Media21:40 - Сегодня
В море в поселке Бузовна утонул мужчина

В поселке Бузовна Хазарского района города Баку в море утонул человек.

Информация об этом поступила на горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Тело утонувшего было найдено в неконтролируемой зоне примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта и извлечено спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, затем передано по назначению.

Поделиться:
477

Актуально

Точка зрения

Когда прорвало: почему Москва внезапно решила демонизировать Азербайджан

В мире

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Lifestyle

В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 – ПРЯМОЙ ЭФИР

Общество

Скончался военнослужащий Госпогранслужбы

Общество

В море в поселке Бузовна утонул мужчина

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с незаконным сторительством в охранной зоне железной дороги

В Гяндже находившийся в розыске мужчина оказал вооруженное сопротивление полиции

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Новости для вас

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

В Баку в результате ДТП с мотоциклом погибла девушка, водитель лишился ног - ВИДЕО

На бакинских пляжах принимаются неотложные меры - ФОТО

Экс-владелец сети магазинов IDEAL вышел на свободу

Последние новости

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:23

Три азербайджанских дзюдоиста поднялись на пьедестал почета в Северной Македонии - ФОТО

Сегодня, 22:00

В море в поселке Бузовна утонул мужчина

Сегодня, 21:40

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с незаконным сторительством в охранной зоне железной дороги

Сегодня, 21:20

В Гяндже находившийся в розыске мужчина оказал вооруженное сопротивление полиции

Сегодня, 20:47

В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 – ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 20:29

Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

Сегодня, 20:10

Суд арестовал главреда Baza

Сегодня, 19:52

Пакистан и Азербайджан обсудили возможности зеленого сотрудничества в области возобновляемой энергии

Сегодня, 19:32

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Сегодня, 19:15

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

Сегодня, 18:47

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Сегодня, 18:32

Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

Сегодня, 18:17

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Сегодня, 18:05

Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 18:02

Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на полном прекращении огня

Сегодня, 17:45

В этом районе Азербайджана отменили пышные поминки

Сегодня, 17:39

В Сабаильском районе перекроют дорогу на два дня

Сегодня, 17:35

Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

Сегодня, 17:32
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45