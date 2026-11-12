 Парламент Армении меняет законодательство для создания компании TRIPP - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Парламент Армении меняет законодательство для создания компании TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news12:07 - Сегодня
Читать на других языках:English
Парламент Армении меняет законодательство для создания компании TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Парламент Армении в первом чтении одобрил проект о внесении изменений в закон "Об акционерных обществах" для создания компании TRIPP.

"Предлагаем внедрить в правовой системе Армении новый институт, дающий возможность специальных правовых регулировок для компаний, создаваемых на основе международных договоров. Речь идет не об отдельных исключениях из действующего закона, а о гибкой и прогнозируемой правовой основе для деятельности этих компаний", – сказал замглавы Минюста Армении Тигран Дадунц в ходе представления проекта на внеочередном заседании НС, передает. Sputnik Армения.

Он пояснил, что в рамках международного экономического сотрудничества будут реализованы энергетические, транспортные, инфраструктурные проекты. Для их реализации могут создаваться отдельные компании, в том числе с участием других стран.

Действующее законодательство, касающееся акционерных обществ, по словам Дадунца, не оставляет места для маневра.

"Международный договор не должен и не может подробно регулировать вопросы корпоративного управления. В результате может возникнуть противоречие между согласованной моделью управления и общими внутригосударственными законами", – отметил замминистра.

Чиновник отметил, что необходимость подобного института возникла в связи с реализацией проекта TRIPP.

Специальные регулировки коснутся компаний, где доля Армении будет составлять 25 и более процентов.

За принятие проекта проголосовали 64 депутата правящей партии. Оппозиция в обсуждении не участвовала.
10 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения между Арменией и США по проекту TRIPP, ранее одобренного Национальным собранием.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном.

Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.

11:43

Представленный нами пакет законопроектов предусматривает формирование общего и постоянно действующего законодательного механизма для компаний, созданных на основе международных договоров, ратифицированных Арменией.

Об этом на внеочередном заседании Национального Собрания во время обсуждения пакета законопроектов о внесении дополнений в закон «Об акционерных обществах» и поправок в смежные законы заявил 12 ноября заместитель министра юстиции Тигран Дадунц.

«Он будет применяться к компаниям, в которых доля государства составляет 25% и более», — добавил замминистра.

Правительство связало необходимость созыва внеочередного заседания с Рамочным соглашением о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», ратифицированным Национальным Собранием 28 октября.

Согласно обоснованию, после ратификации начнутся работы по созданию компании, предусмотренной для реализации вышеупомянутого проекта. Чтобы все реализовать в соответствии с рамочным соглашением, необходимо внести ряд законодательных изменений.

Источник: news.am

Поделиться:
536

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС

Хроника

Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО

Мнение

Зал Чаренца и армянский коньяк: как оскверняют азербайджанское наследие в ...

Мнение

Хегсет - только начало? Кто еще из окружения Трампа может стать мишенью ...

Политика

Пашинян: Нам нужно восстановить и открыть железную дорогу между Арменией и Турцией

Парламент Армении меняет законодательство для создания компании TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Фархад Мамедов: Мир движется от международного порядка к беспорядку

Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты королю Виллему-Александру

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский народ! Карабах — это Азербайджан! - ВИДЕО

Пресс-служба Президента подготовила видеосюжет о встрече Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

Последние новости

В Азербайджане обнародовали статистику о погибших в ДТП, не пристегнутых ремнями безопасности

Сегодня, 15:35

Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в Саммите ЕПС

Сегодня, 15:30

Дочь генерал-майора Натига Алиева доставили в суд - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО

Сегодня, 15:15

Стубб допустил встречу США, РФ, Украины и Европы через одну-две недели

Сегодня, 15:10

Доходы госбюджета Азербайджана за 10 месяцев превысили прогноз

Сегодня, 14:52

Погода на пятницу: в Баку усилится ветер

Сегодня, 14:40

Пашинян: Нам нужно восстановить и открыть железную дорогу между Арменией и Турцией

Сегодня, 14:35

Компания AFG International представляет бренд «AFG Retail», сменяющий Cenomi Retail

Сегодня, 14:27

Зал Чаренца и армянский коньяк: как оскверняют азербайджанское наследие в Ереване

Сегодня, 14:23

Зарплату будут начислять за отработанные часы - кто сможет заработать больше?

Сегодня, 14:10

«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика - Романо

Сегодня, 14:03

Жапаров: кыргызов и узбеков пытаются столкнуть перед выборами

Сегодня, 13:55

Хегсет - только начало? Кто еще из окружения Трампа может стать мишенью демократов? - прогноз эксперта для 1news.az

Сегодня, 13:40

ЕС введет новые санкции против России

Сегодня, 13:35

Соседи Ирана отказались перекрывать сухопутные границы по требованию США

Сегодня, 13:33

В Баку суд вынес решение по делу водителя, ставшего причиной смерти собственного отца

Сегодня, 13:30

Axios: США предложили России подготовить новое соглашение о безопасности с Европой

Сегодня, 13:28

Галибаф: 7 условий Тегерана предполагают прекращение войны в Иране и на фронте сопротивления

Сегодня, 13:25

Под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с российским военнослужащим

Сегодня, 13:13
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57