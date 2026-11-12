Парламент Армении меняет законодательство для создания компании TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Парламент Армении в первом чтении одобрил проект о внесении изменений в закон "Об акционерных обществах" для создания компании TRIPP.

"Предлагаем внедрить в правовой системе Армении новый институт, дающий возможность специальных правовых регулировок для компаний, создаваемых на основе международных договоров. Речь идет не об отдельных исключениях из действующего закона, а о гибкой и прогнозируемой правовой основе для деятельности этих компаний", – сказал замглавы Минюста Армении Тигран Дадунц в ходе представления проекта на внеочередном заседании НС, передает. Sputnik Армения.

Он пояснил, что в рамках международного экономического сотрудничества будут реализованы энергетические, транспортные, инфраструктурные проекты. Для их реализации могут создаваться отдельные компании, в том числе с участием других стран.

Действующее законодательство, касающееся акционерных обществ, по словам Дадунца, не оставляет места для маневра.

"Международный договор не должен и не может подробно регулировать вопросы корпоративного управления. В результате может возникнуть противоречие между согласованной моделью управления и общими внутригосударственными законами", – отметил замминистра.

Чиновник отметил, что необходимость подобного института возникла в связи с реализацией проекта TRIPP.

Специальные регулировки коснутся компаний, где доля Армении будет составлять 25 и более процентов.

За принятие проекта проголосовали 64 депутата правящей партии. Оппозиция в обсуждении не участвовала.

10 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения между Арменией и США по проекту TRIPP, ранее одобренного Национальным собранием.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном.

Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.

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Представленный нами пакет законопроектов предусматривает формирование общего и постоянно действующего законодательного механизма для компаний, созданных на основе международных договоров, ратифицированных Арменией.

Об этом на внеочередном заседании Национального Собрания во время обсуждения пакета законопроектов о внесении дополнений в закон «Об акционерных обществах» и поправок в смежные законы заявил 12 ноября заместитель министра юстиции Тигран Дадунц.

«Он будет применяться к компаниям, в которых доля государства составляет 25% и более», — добавил замминистра.

Правительство связало необходимость созыва внеочередного заседания с Рамочным соглашением о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», ратифицированным Национальным Собранием 28 октября.

Согласно обоснованию, после ратификации начнутся работы по созданию компании, предусмотренной для реализации вышеупомянутого проекта. Чтобы все реализовать в соответствии с рамочным соглашением, необходимо внести ряд законодательных изменений.

Источник: news.am