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В Бакинском суде более 60 пострадавших, бывших пленных и заложников дали показания по делу лиц армянского происхождения - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
В Бакинском суде более 60 пострадавших, бывших пленных и заложников дали показания по делу лиц армянского происхождения - ФОТО

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть пострадавших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил пострадавшим, впервые участвующим в процессе, судебную коллегию, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Пострадавший Ахад Алиев в своих показаниях сообщил, что 3 января 1990 года был взят в заложники армянами в селе Ахуллу Ходжавендского района. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, он заявил, что в течение примерно 6 дней плена их избивали и оскорбляли.

Бахман Магеррамов в своих показаниях отметил, что 6 сентября 1991 года вместе с Гусейном Новрузовым и Шахином Гусейновым был взят в плен армянами в селе Гасанабад между городом Ханкенди и Ходжалинским районом, и во время плена подвергался пыткам. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он подчеркнул, что они сбежали из плена через 85 дней.

Сафар Алиев, Фирдовси Гулиев и Айдын Вердиев обратили внимание на то, что получили ранения, подорвавшись на минах в селе Джоджуг Марджанлы и в Агдаме соответственно.

Натиг Мамедов в своих показаниях сообщил, что 29 ноября 2021 года, работая водителем грузового автомобиля ООО "Миракл Дент", получил ранения, подорвавшись на мине в освобожденном от оккупации селе Мехдили Джабраильского района.

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