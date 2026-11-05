Семья Кардашьян могла помешать Джейкобу Элорди получить роль Джеймса Бонда

Семья Кардашьян-Дженнер могла повлиять на шансы австралийского актера Джейкоба Элорди получить роль Джеймса Бонда - причиной мог стать его предполагаемый роман с американской моделью Кендалл Дженнер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, Дж.Элорди ранее рассматривался в числе претендентов на роль агента 007, однако не вошел в число актеров, приглашенных на заключительные кинопробы, которые проходят в студии Pinewood в Лондоне.

По информации RadarOnline, голливудский инсайдер Роб Шутер в подкасте The Nerve заявил, что причиной изменения положения актера могло стать его сближение с семьей Кардашьян-Дженнер. По его словам, представители проекта опасаются, что известность семьи и повышенное внимание таблоидов могут отвлечь внимание от самого фильма и его главного героя.

В частности, инсайдер утверждает, что продюсеры не хотят, чтобы премьера нового фильма о Джеймсе Бонде превратилась в мероприятие с участием многочисленных представителей семьи Кардашьян-Дженнер, а внимание прессы переключилось с картины на личную жизнь актера.

Отметим, что официального подтверждения того, что Дж.Элорди исключили из списка претендентов именно по этой причине, нет - представители Amazon MGM Studios не комментировали подобные сообщения.

Напомним, в настоящее время продолжается поиск исполнителя роли Джеймса Бонда в 26-м фильме франшизы. Среди актеров, проходящих заключительный этап отбора, зарубежные СМИ называют Джека Лоудена, Каллума Тернера и Джоша О’Коннора.