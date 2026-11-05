В партии масла, импортированной из Украины, выявлено несоответствие - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) выявило несоответствие в партии спреда с содержанием сливочного масла, импортированного из Украины.

В частности, были отобраны образцы спреда под торговой маркой «Lyuks Golden Ratne 81,5%, 5 кг», импортированного компанией ООО «Qədiroğlu» и произведенного украинским предприятием ООО «Ratnovskiy molokozavod», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Указанные на упаковке даты производства и окончания срока годности - с 25 августа 2026 года по 25 августа 2027 года.

По результатам лабораторных исследований в данной партии продукции было выявлено несоответствие установленным требованиям.

В связи с этим принято решение о приостановлении оборота и отзыве партии продукции. Кроме того, соответствующему ведомству Украины направлено уведомление о временном ограничении экспорта продукции данного производителя и приостановлении его сертификации.

Отметим, что ранее в продукции предприятия «Renet», импортированной из Украины, также было выявлено несоответствие - содержание 3-монохлорпропан-1,2-диола (3-MCPD). В связи с этим в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей было направлено обращение с просьбой принять временные ограничительные меры, предусматривающие приостановление экспорта данной продукции.