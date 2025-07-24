В Гяндже введена в эксплуатацию первая автозаправочная станция под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

В городе Гянджа введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

На церемонии открытия станции, расположенной по адресу: село Кушкара, улица Зафяр, приняли участие представители и руководство ЗАО «SOCAR PETROLEUM». В ходе мероприятия было рассказано о проделанной работе и обозначены предстоящие цели, новым сотрудникам пожелали успехов в их профессиональной деятельности.

Следует отметить, что в соответствии с государственной политикой, направленной на повышение уровня занятости и улучшение социального благосостояния населения, с открытием данной автозаправочной станции были созданы 24 новых рабочих места.

Новая АЗС расположена на одном из наиболее оживлённых маршрутов, активно используемых водителями.

На территории станции установлено 5 топливораздаточных колонок. Здесь осуществляется продажа топлива марок АИ-92, АИ-95 Premium, АИ-98 Super и дизельного топлива. Кроме того, с учётом потребностей владельцев электромобилей, на станции введён в эксплуатацию пункт зарядки электромобилей.

Напомним, что с вводом в эксплуатацию данной автозаправочной станции общее количество АЗС под брендом SOCAR, действующих на территории страны, достигло 71. Также функционируют 13 нефтебаз. Из них 9 расположены в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур, освобождённых от оккупации.

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