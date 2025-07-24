Лига конференций УЕФА: «Араз-Нахчыван» одержал победу над греческим «Арисом»

"Араз-Нахчыван" одержал победу над греческим "Арисом" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча, прошедшая на стадионе "Далга Арена", завершилась победой азербайджанского клуба со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости — на 66-й минуте отличился Лорен Морон. Однако хозяева нашли в себе силы переломить ход игры: на 75-й минуте Фелипе Сантос сравнял счёт, а уже через три минуты Патрик Андраде вывел "Араз-Нахчыван" вперёд.

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 31 июля в Салониках.