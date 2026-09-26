Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, занявший второе место на Гран-при Азербайджана, заявил, что приложил все усилия в гонке, но этого не хватило для победы.

Как передает 1news.az, об этом нидерландский гонщик сказал в интервью после гонки.

"По ходу гонки я смог подняться до третьего места. Затем, вновь собравшись с силами, вышел на вторую позицию. Отставание от лидера составляло примерно 1,1 секунды. На финальном круге были желтые флаги, и из-за этого Джордж (Расселл – ред.) немного потерял ускорение на выходе из поворота. Именно за счет этого мне удалось приблизиться к нему немного ближе. На финише я был очень близко, но этого оказалось недостаточно. Я действительно сделал все, что мог", – сказал Ферстаппен.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" выиграл пилот Mercedes Джордж Расселл. Макс Ферстаппен из Red Bull уступил победителю всего 0,196 секунды. Третьим финишировал еще один представитель Red Bull Айзек Хаджар.