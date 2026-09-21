Бадалова оценила дебют Плющенко за сборную Азербайджана

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова оценила дебют фигуриста Александра Плющенко в составе сборной страны.

В комментарии Report представитель федерации поделилась впечатлениями от выступления спортсмена на юниорском Гран-при, который состоялся в Анкаре.

По словам Г. Бадаловой, для фигуриста это был первый старт в карьере, к тому же он стал самым юным участником соревнований.

«Это было его первое выступление в карьере. Кроме того, наш представитель был самым юным участником соревнований. Считаем, что для дебюта это неплохой результат. Конечно, на предстоящих турнирах он будет совершенствовать свою технику, и мы ожидаем от него более высоких результатов», — отметила она.

Напомним, что Александр Плющенко впервые представил Азербайджан на международных соревнованиях. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 171,65 балла и занял 13-е место среди 33 участников.