Задержано лицо, виновное в пожаре в Ханкенди
Сотрудники полиции установили лицо, учинившее пожар 27 июля вблизи одного из жилых зданий в городе Ханкенди.
По сообщению региональной группы пресс-службы МВД, выяснилось, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с костром, который Малик Исмаилов, 1973 года рождения, разжег для приготовления пищи.
В результате инцидента зеленым насаждениям на площади примерно 40 квадратных метров был нанесен ущерб.
В отношении М.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.
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