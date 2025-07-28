Задержано лицо, виновное в пожаре в Ханкенди

Сотрудники полиции установили лицо, учинившее пожар 27 июля вблизи одного из жилых зданий в городе Ханкенди.

По сообщению региональной группы пресс-службы МВД, выяснилось, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с костром, который Малик Исмаилов, 1973 года рождения, разжег для приготовления пищи.

В результате инцидента зеленым насаждениям на площади примерно 40 квадратных метров был нанесен ущерб.

В отношении М.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.