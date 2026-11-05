 Ильхам Алиев наградил представителей медиа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Редакция 1news16:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики награждены:

Агаев Ганбар Мусеиб оглу

Алиярзаде Рахиб Камал оглу

Алиева Нигяр Али гызы

Гусейнов Мурад Махаммед оглу

Гусейнова Чимназ Хабиб гызы

Гулиева Нигяр Сабир гызы

Орденом «Труд» 2-й степени:

Алиев Айдын Гусейн оглу

Музаффарли Азад Музаффар оглу

Зохрабова Марьям Аббас Гулу гызы

Орденом «Труд» 3-й степени:

Абдуллаев Азер Садулла оглу

Эминбейли Шакир Вафа оглу

Эйвазова Аида Мамедшах гызы

Халилова Севиндж Ибрагим гызы

Ислам-заде Наиля Хунбат гызы

Гадирзаде Лейла Салам гызы

Гулиева Арзу Тельман гызы

Новрузов Фаиг Саттар оглу

Рамазанов Мубариз Фазиль оглу

Садыгов Орхан Фикрет оглу

Медалью «Терегги»:

Абдуллаев Гасан Наджафгулу оглу

Абушев Гусейн Рауф оглу

Агамиров Васиф Альп оглу

Аллахвердиева Лала Аббас гызы

Аллахъярова Зия Галамали оглу

Асланова Биллура Аслан гызы

Бабаев Замиг Эсмиран оглу

Бабаев Заур Эйваз оглу

Бабаева Тахмина Адиль гызы

Багиров Кяазым Расим оглу

Джабаров Фуад Шамиль оглу

Джавадов Ровшан Новруз оглу

Дадашов Турал Сиявуш оглу

Дементьева Виктория Сергеевна

Эйнуллаева Судаба Джахангир гызы

Абилова Хаяла Алиага гызы

Адилова Жаля Эльсевер гызы

Эфендиева Афаг Васиф гызы

Алибейли Эльчин Видади оглу

Аливердиева Матанат Меджнун гызы

Алиев Джавид Габиль оглу

Алиев Эльман Юсубали оглу

Алиев Эльшад Халид оглу

Алиев Эльшан Гасан оглу

Алиев Сиявуш Агамехди оглу

Алиев Теймур Хафиз оглу

Алиев Турал Амир оглу

Гаджиев Али Афлан оглу

Гасанли Джейхун Эйваз оглу

Гасанов Исмаил Фирудин оглу

Гусейнов Эмин Тофиг оглу

Гусейнов Алигейдар Шахбаз оглу

Халилов Фахри Вагиф оглу

Искендерова Вафа Захид гызы

Исмаилов Шахин Байрамали оглу

Исмаилова Марина Юсиф гызы

Исмаилова Парвин Сулейман гызы

Гафаров Фаррух Алигусейн оглу

Гараев Азера Эйюб оглу

Гасымова Парвана Надир гызы

Ганбаров Ильхам Бархудар оглу

Гулиева Жаля Сабир гызы

Гурбанов Ибрагим Вилаят оглу

Мехдиева Махаббат Рахман гызы

Мамедова Арзу Мохуббат гызы

Мамедова Бановшу Худаверди гызы

Мамедова Хаяла Гюлалы гызы

Мирзоева Дильшад Тахир гызы

Мурадова Гюльнар Гаджи гызы

Надиров Агали Рамиз оглу

Насибова Алмаз Махмуд гызы

Насиров Эмиль Насир оглу

Пириева Айтен Садагат гызы

Расулова Ильхама Логман гызы

Сеидова Сабина Ислам гызы

Султан Руслан Султан оглу

Ширинова Гюльяз Муса гызы

Тагиев Яшар Тахир оглу

Танрыверди Гусейн Исмаил оглу

Зейналов Ильхам Адиль оглу.

Поделиться:
308

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Хроника

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Мнение

Армения на пути к автократии: оппозицию арестовывают, Европа закрывает глаза

Общество

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: ...

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Ильхам Алиев обратился к участникам международного мероприятия по инновациям в управлении

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО

Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО

Президент Пакистана поздравил азербайджанского коллегу с Днем Победы

Последние новости

Эйфелева башня закрыта, полиция применяет слезоточивый газ: что происходит во Франции

Сегодня, 17:30

В Сумгайыте похитили из аптеки 35 тысяч манатов

Сегодня, 17:12

В Азербайджан пытались незаконно ввезти 480 единиц медицинских товаров

Сегодня, 17:11

Советник Хаменеи: Иран готов «сломать ноги» тем, кто продвигает TRIPP

Сегодня, 17:10

В «Азерсу» выявили хищение государственных средств на миллионы манатов

Сегодня, 16:57

Мерьем Узерли: «Баку навсегда займет особое место в моем сердце» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В IDD состоялась презентация книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Сегодня, 16:28

В Финляндии вынесли приговор гражданину Азербайджана по делу о саботаже кабелей

Сегодня, 16:25

В Азербайджане выросли налоговые и страховые поступления в госбюджет

Сегодня, 16:25

В Азербайджане вводят новое правило в отношении трудовых отпусков

Сегодня, 16:18

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Сегодня, 16:05

Умные часы в Азербайджане приравняют к мобильным устройствам и обложат акцизом

Сегодня, 15:50

В партии масла, импортированной из Украины, выявлено несоответствие - ФОТО

Сегодня, 15:20

Армения на пути к автократии: оппозицию арестовывают, Европа закрывает глаза

Сегодня, 15:15

Глава МИД Италии посетит Азербайджан

Сегодня, 15:10

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Семья Кардашьян могла помешать Джейкобу Элорди получить роль Джеймса Бонда

Сегодня, 15:03

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса»

Сегодня, 14:51
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34