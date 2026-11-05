Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики награждены:

Агаев Ганбар Мусеиб оглу

Алиярзаде Рахиб Камал оглу

Алиева Нигяр Али гызы

Гусейнов Мурад Махаммед оглу

Гусейнова Чимназ Хабиб гызы

Гулиева Нигяр Сабир гызы

Орденом «Труд» 2-й степени:

Алиев Айдын Гусейн оглу

Музаффарли Азад Музаффар оглу

Зохрабова Марьям Аббас Гулу гызы

Орденом «Труд» 3-й степени:

Абдуллаев Азер Садулла оглу

Эминбейли Шакир Вафа оглу

Эйвазова Аида Мамедшах гызы

Халилова Севиндж Ибрагим гызы

Ислам-заде Наиля Хунбат гызы

Гадирзаде Лейла Салам гызы

Гулиева Арзу Тельман гызы

Новрузов Фаиг Саттар оглу

Рамазанов Мубариз Фазиль оглу

Садыгов Орхан Фикрет оглу

Медалью «Терегги»:

Абдуллаев Гасан Наджафгулу оглу

Абушев Гусейн Рауф оглу

Агамиров Васиф Альп оглу

Аллахвердиева Лала Аббас гызы

Аллахъярова Зия Галамали оглу

Асланова Биллура Аслан гызы

Бабаев Замиг Эсмиран оглу

Бабаев Заур Эйваз оглу

Бабаева Тахмина Адиль гызы

Багиров Кяазым Расим оглу

Джабаров Фуад Шамиль оглу

Джавадов Ровшан Новруз оглу

Дадашов Турал Сиявуш оглу

Дементьева Виктория Сергеевна

Эйнуллаева Судаба Джахангир гызы

Абилова Хаяла Алиага гызы

Адилова Жаля Эльсевер гызы

Эфендиева Афаг Васиф гызы

Алибейли Эльчин Видади оглу

Аливердиева Матанат Меджнун гызы

Алиев Джавид Габиль оглу

Алиев Эльман Юсубали оглу

Алиев Эльшад Халид оглу

Алиев Эльшан Гасан оглу

Алиев Сиявуш Агамехди оглу

Алиев Теймур Хафиз оглу

Алиев Турал Амир оглу

Гаджиев Али Афлан оглу

Гасанли Джейхун Эйваз оглу

Гасанов Исмаил Фирудин оглу

Гусейнов Эмин Тофиг оглу

Гусейнов Алигейдар Шахбаз оглу

Халилов Фахри Вагиф оглу

Искендерова Вафа Захид гызы

Исмаилов Шахин Байрамали оглу

Исмаилова Марина Юсиф гызы

Исмаилова Парвин Сулейман гызы

Гафаров Фаррух Алигусейн оглу

Гараев Азера Эйюб оглу

Гасымова Парвана Надир гызы

Ганбаров Ильхам Бархудар оглу

Гулиева Жаля Сабир гызы

Гурбанов Ибрагим Вилаят оглу

Мехдиева Махаббат Рахман гызы

Мамедова Арзу Мохуббат гызы

Мамедова Бановшу Худаверди гызы

Мамедова Хаяла Гюлалы гызы

Мирзоева Дильшад Тахир гызы

Мурадова Гюльнар Гаджи гызы

Надиров Агали Рамиз оглу

Насибова Алмаз Махмуд гызы

Насиров Эмиль Насир оглу

Пириева Айтен Садагат гызы

Расулова Ильхама Логман гызы

Сеидова Сабина Ислам гызы

Султан Руслан Султан оглу

Ширинова Гюльяз Муса гызы

Тагиев Яшар Тахир оглу

Танрыверди Гусейн Исмаил оглу

Зейналов Ильхам Адиль оглу.